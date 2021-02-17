Pfizer і BioNTech поставлять в ЄС додаткових 200 млн доз вакцини від COVID-19

Перша партія буде складатися з 75 млн доз вакцин.

"Це нова угода - додаток до 300 млн доз, поставка яких в ЄС вже гарантована протягом 2021 року згідно з першою угодою про постачання, укладеною минулого року. Очікується, що додаткові 200 мільйонів доз будуть доставлені в 2021 році у другому кварталі", - повідомили в компанії.

Також угода дозволяє Єврокомісії запросити ще 100 млн додаткових доз вакцин.

"Загальна кількість доз, яка буде розподілена в країнах-членах ЄС до кінця 2021 року, становить 500 млн і може бути збільшена до 600 млн відповідно до можливості, наданою новою угодою", - зазначили в BioNTech.

Наголошується, що до кінця 2021 року в ЄС планується доставити не менше 250 млн доз цієї вакцини.