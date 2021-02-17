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Pfizer і BioNTech поставлять в ЄС додаткових 200 млн доз вакцини від COVID-19

Автор: Ігор Литвиненко

Компанії Pfizer і BioNTech уклали з Єврокомісією угоду про постачання додаткових 200 мільйонів доз вакцини від коронавіруса. Початок поставок заплановано на другий квартал 2021 року.

Про це повідомляється на сайті компанії BioNTech.

Перша партія буде складатися з 75 млн доз вакцин.

"Це нова угода - додаток до 300 млн доз, поставка яких в ЄС вже гарантована протягом 2021 року згідно з першою угодою про постачання, укладеною минулого року. Очікується, що додаткові 200 мільйонів доз будуть доставлені в 2021 році у другому кварталі", - повідомили в компанії.

Також угода дозволяє Єврокомісії запросити ще 100 млн додаткових доз вакцин.

"Загальна кількість доз, яка буде розподілена в країнах-членах ЄС до кінця 2021 року, становить 500 млн і може бути збільшена до 600 млн відповідно до можливості, наданою новою угодою", - зазначили в BioNTech.

Наголошується, що до кінця 2021 року в ЄС планується доставити не менше 250 млн доз цієї вакцини.

Раніше повідомлялося, що Pfizer у другому кварталі збільшить постачання в ЄС вакцини від коронавіруса.

Також повідомлялося, що AstraZeneca поставить в Євросоюз ще 9 мільйонів доз COVID-вакцин.

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