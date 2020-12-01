Pfizer і BioNTech подали заявку на використання вакцини від COVID-19 в Європі

Фото: вакцина (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вакцина може бути схвалена вже до кінця року

Компанії Pfizer Inc і BioNTech звернулися в Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) з проханням про умовний дозвіл на використання вакцини проти COVID-19. Це зроблено після аналогічних кроків у США і Великій Британії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У своєму бажанні до запуску вакцинації в Європі вже в цьому році компанії змагаються з конкурентом Moderna, який у понеділок заявив, що попросить регулюючий орган ЄС рекомендувати умовний дозвіл.

Американський виробник ліків Pfizer і німецька компанія BioNTech 18 листопада повідомили про остаточні результати випробувань, які показали, що їх вакцина на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 без будь-яких серйозних проблем з безпекою, що підвищило ймовірність схвалення в США і Європі вже в грудні.

Подача заявок в Європі завершує так званий процес безперервної перевірки, який був ініційований EMA 6 жовтня.

Нагадаємо, компанії Biontech і Pfizer подали заявку в FDA на затвердження використання їх вакцини від коронавірусу 20 листопада. Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) може дозволити застосування вакцини вже 10 грудня. У разі затвердження застосування вакцини може початися вже на наступний день.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, в середині вересня 2020 року були готові скористатися безкоштовною вакциною від коронавірусу 35% опитаних українців. При цьому не робили б вакцинації 50% респондентів, а ще 15% - не визначилися.