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Pfizer і BioNTech подали в Японії заявку на вакцинацію дітей від п'яти років

Автор: Артур Родивилов

Консорціум у складі компаній Pfizer і BioNTech подав заявку в МОЗ Японії з метою отримання дозволу на використання вакцини від коронавірусу для дітей від п'яти років. Зараз в країні вакцинація від коронавірусу дозволена для осіб від 12 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Pfizer Japan.

У заяві Pfizer і BioNTech наголошується, що вони надали дані про застосування препарату свого виробництва для імунізації дітей у віковій групі від п'яти до 11 років і розраховують отримати необхідний дозвіл від японської влади.

Вакцинація в Японії почалася в середині лютого. Першими прищеплювати стали медичних працівників.

12 квітня почалася вакцинація 36 млн жителів старше 65 років, а з липня проводиться імунізація всіх вікових груп - в основному за попереднім записом або на робочих місцях. У країні застосовуються препарати виробництва Pfizer і BioNTech, американської компанії Moderna, а також британсько-шведської AstraZeneca.

Нагадаємо, що Японія планує вакцинувати своїх громадян третьою дозою вакцини від коронавірусу. Всі витрати на себе бере держава.

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Вакцинація