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Pfizer адаптує свою вакцину до штаму "Омікрон", якщо він виявиться небезпечним, - Єврокомісія

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Pfizer зможе адаптувати свою вакцину до нового COVID-штаму "Омікрон". ЄС також планує створити Центр з аналізу ситуації у сфері пропаганди та гібридних загроз.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час пресконференції в Ризі.

"Ми переконані, що для того, щоб приймати правильні рішення та діяти своєчасно та активно, нам потрібні правильні інформаційні та аналітичні можливості в усьому ЄС. І тому ЄС потрібен власний Спільний центр з аналізу ситуації", - заявила президент Єврокомісії.

Також Урсула фон дер Ляєн відзначила, що протягом наступних 2-3 тижнів вчені збиратимуть усю інформацію про штам "Омікрон", однак тим часом Європа повинна активізувати вакцинацію та санітарні заходи.

Якщо небезпека вірусу буде доведена - Pfizer адаптує свій препарат до нового штаму протягом 100 днів.

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