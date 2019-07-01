Петров лідирує на 221 мажоритарному окрузі, - букмекери

Кандидат в народні депутати по 221 мажоритарному округу Києва Володимир Петров лідирує серед інших кандидатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані букмекерів Рarimatch.

Коефіцієнт на перемогу на дострокових парламентських виборах Петрова становить 2.10. Слідом за ним – Леонід Ємець від партії "Голос" з коефіцієнтом 2.30 і Ганна Пуртова від "Слуги народу" з коефіцієнтом 4.10.

Крім цього, згідно з даними букмекерів на 211 окрузі лідирує Олександр Юрченко ("Слуга народу"), по 212 – Олексій Гриценко ("Громадянська позиція"), по 213 – Борислав Береза, по 214 – Віктор Чумак ("Громадянський рух "Хвиля"), по 215 – Андрій Іллєнко (ВО "Свобода"), по 216 – Олександр Супруненко, по 217 – Мар'яна Безугла ("Слуга народу"), по 218 – Дмитро Гурін ("Слуга народу"), по 219 – Микола Тищенко ("Слуга народу"), з 220 – Сергій Лещенко, по 222 – Роман Грищук ("Слуга народу"), по 223 Юрій Левченко (ВО "Свобода")