В Петербурге от взрыва в кафе погиб боевик "ДНР" и военкор Татарский

По предварительным данным, взрыв произошел в кафе "Стрит-бар", сообщается, что владельцем заведения является якобы Евгений Пригожин. Каждую субботу там собирается пропагандистский клуб "Кибер Z фронт". 2 апреля в заведении проходил творческий вечер Татарского.

В результате взрыва погиб по меньшей мере один человек, еще шестнадцать получили ранения.

Информацию о гибели Татарского подтвердили в МВД России.

"В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники", - сказано в сообщении.

Владлен Татарский родом из Макеевки. В 2014 году он воевал на стороне ДНР, а позже переехал в Москву. Там он стал называть себя писателем и военкором. Татарский оправдывал нападение России на Украину и заявлял о том, что Россия "всех восторжествует, всех убьет, всех, кого надо, ограбит".

По данным российского Telegram-канала Mash, в заведении взорвалась статуэтка, которую Татарскому вручила одна из посетительниц. По другой информации, взрывное устройство было заранее заложено в кафе рядом с тем местом, где сидел Татарский.