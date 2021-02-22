RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Перший в Україні мобільний госпіталь готовий до прийому пацієнтів з COVID

Автор: РБК-Україна

Розгорнутий в Івано-Франківській області перший в Україні мобільний госпіталь вже готовий приймати пацієнтів з COVID. Він розрахований на 120 ліжок.

Про це у Telegram повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що на території Богородчанської центральної районної лікарні розгорнули мобільний госпіталь на 30 наметів, з яких 24 - це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок.

У госпіталі є:

  • приймальне відділення;
  • блок інтенсивної терапії
  • палати для пацієнтів.

Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором. Крім того, є автономні системи життєзабезпечення, тому мобільний госпіталь може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я.

Фото: мобільний госпіталь в Богородчанах (t.me/dsns_telegram)

Зазначимо, РБК-Україна писало, що госпіталь розгорнули у зв'язку з масштабним спалахом COVID-19 на Прикарпатті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області завтра введуть ще ряд обмежень "червоної зони"

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Івано-ФранківськгоспитальCOVID-19
Читайте також
COVID-спалах на Прикарпатті: почали роботу карантинні КПП
Прогноз погоди