Перший в Україні мобільний госпіталь готовий до прийому пацієнтів з COVID

Повідомляється, що на території Богородчанської центральної районної лікарні розгорнули мобільний госпіталь на 30 наметів, з яких 24 - це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок.

У госпіталі є:

приймальне відділення;

блок інтенсивної терапії

палати для пацієнтів.

Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором. Крім того, є автономні системи життєзабезпечення, тому мобільний госпіталь може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я.

Фото: мобільний госпіталь в Богородчанах (t.me/dsns_telegram)