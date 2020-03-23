Перший тест Меркель на коронавірус виявився негативним

Перший тест на коронавірус канцлера Німеччини Ангели Меркель виявився негативним. Про це заявив офіційний представник уряду Штеффен Зайберт, передає Focus Online.

За його словами, сьогодні Меркель зробили перший тест на коронавірус, інфекція не була виявлена.

"Результат сьогоднішнього тесту негативний", - заявив Зайберт.

Він також додав, що в найближчі дні будуть проведені додаткові тести.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Меркель пішла на карантин через контакт з хворим на коронавірус. Зокрема, у лікаря, який нещодавно робив їй щеплення, діагностували коронавірус. Після цього вона прийняла рішення про самоізоляцію.

Також повідомлялося, що в Німеччині заборонять збиратися більше, ніж по двоє, виключення будуть для сімей. До цього через швидке і неконтрольоване поширення коронавірусу в Німеччині ввели прикордонний контроль з країнами Європейського союзу. Також стало відомо, що посольство України в Німеччині зареєструвало вже 2,5 тис. українців, які хочуть повернутися на батьківщину після закриття кордонів.