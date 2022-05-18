Перший суд над окупантом. У Києві почали розгляд справи щодо вбивства цивільного

Підозрюваний 21-річний російський військовий був командиром відділення в/ч 32010 4 танкової Кантемирівської дивізії Московської області. Проти нього було відкрито кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

За даними слідства, вбивство трапилося 28 лютого в селищі Чупахівка. Вадим Шишимарін і ще четверо співслужбовців тікали після того, як їх колону розбили. Вони обстріляли з автоматів приватний автомобіль та привласнили його.

Дорогою окупанти побачили беззбройного жителя села, який йшов з велосипедом вздовж узбіччя і розмовляв телефоном. Підсудний вистрілив у голову 62-річного чоловіка. Він помер на місці.

Окупанту загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.