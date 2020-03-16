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Перший випадок зараження коронавірусом виявили ще в одній країні

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 17:16
Перший випадок зараження коронавірусом виявили ще в одній країні
Ілюстративне фото (freepik)

49-річний громадянин Буркіна-Фасо прибув в Бенін

В західноафриканській країні Беніні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Benin Web TV.

Повідомляється, що мова йде про 49-річного громадянина Буркіна-Фасо, який прилетів в Бенін 12 березня, а до цього побував у Бельгії.

Хворий перебуває в лікарняному ізоляторі в Котону - найбільшому місті Беніну.

Нагадаємо, раніше перші випадки інфікування коронавірусом підтвердили в Танзанії і Сомалі.

Крім того, 15 березня в Іспанії коронавірусом захворіли близько 1 тисячі осіб. Всього в країні кількість інфікованих наближається до 9 тисяч. З них близько 300 осіб померли.

Додамо, що станом на ранок 16 березня в Україні зафіксували два нових випадки зараження коронавірусом. Таким чином, загальна кількість заражених досягли п'яти осіб: чотири випадки в Чернівецькій і один - у Житомирській області.

У Львівську обласну інфекційну лікарню з підозрою на коронавірус госпіталізували вісім осіб. Серед них - двоє пацієнтів з Дрогобицького району, один - з Перемишлянського та інші - зі Львова.

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