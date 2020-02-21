Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в ще одній країні

В Лівані зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Naharnet.

Як повідомляється, в

Нагадаємо, в Ізраїлі зафіксували перший випадок коронавіруса. Вірус був виявлений в евакуйованої жінки з круїзного лайнера Diamond Princess. У решти десяти пасажирів лайнера не виявили симптомів.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 21 лютого, у світі зареєстровано 76 723 лабораторно підтверджених випадків коронавіруса, з них 2 247 - летальні. Повідомляється, що одужали вже 16 415 осіб. При цьому коронавірус зафіксований у 27 країнах за межами Китаю.

Крім того, уряд Ірану повідомило про двох нових смерті, а також про 13 випадках захворюваності коронавірусом. За даними Міністерства охорони здоров'я Ірану, сім нових випадків захворюваності були зафіксовані у місті Кумі, четверо - в Тегерані і двоє - в Гилане.