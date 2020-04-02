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Перший випадок смерті від коронавірусу підтвердили ще в одній країні

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 14:50
Перший випадок смерті від коронавірусу підтвердили ще в одній країні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в країні підтверджено 39 випадків зараження

Міністерство охорони здоров'я Замбії повідомило, що в країні зареєстровано перший смертельний випадок пацієнта з коронавірусною інфекцією COVID-19. Про це повідомляє Reuters.

Все, як зазначає міністерство, в країні виявлено 39 випадків зараження коронавірусом. При цьому наголошується, що три нових випадки захворювання вірусом підтвердили у людей, які подорожували за кордон.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що понад 95% летальних випадків від коронавірусу в Європі складають літні люди у віці від 60 років. При цьому наголошується, що молоді люди також знаходяться в групі ризику.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я Італії заявило, що висока смертність серед літніх жителів країни через коронавірус пояснюється тим, що через аномально теплої зими люди легше звичайного перенесли епідемію грипу в листопаді - січні.

Додамо, що президент Філіппін Родріго Дутерте дозволив поліції та військовим стріляти на ураження по порушників обмежень у зв'язку з коронавірусом. Він також застеріг ліві угруповання від організації голодних бунтів.

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