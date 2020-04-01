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Перший випадок коронавірусу в ОРДО: стало відомо про стан зараженої

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 09:27
Перший випадок коронавірусу в ОРДО: стало відомо про стан зараженої
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Заражена госпіталізована і знаходиться в одній з лікарень Макіївки

В ОРДО у жінки підтвердили випадок захворювання коронавірусом. Про це повідомляє Східна правозахисна група.

Як зазначають правозахисники, жінка госпіталізована і перебуває в одній з лікарень Макіївки, раніше вона зверталася з симптомами ГРВІ.

"Сьогодні в ОРДО у жінки підтвердили випадок захворювання COVID19", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, зазначимо, що 29 березня на території ОРЛО зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Луганські медики госпіталізували жителя Слов'яносербського району, у якого виявили захворювання.

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили, що діагностика коронавірусу в ОРДЛО проводитися для представників окупаційної адміністрації та військових.

Додамо, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Україна проситиме міжнародні організації відправити в окремі райони Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) гуманітарні конвої з засобами захисту від коронавірусу.

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