Перший випадок коронавірусу зафіксували ще в одній країні

Сьогодні, 5 березня, Національний департамент охорони здоров'я (Міністерство охорони здоров'я) Південно-Африканської республіки підтвердив перший випадок коронавіруса в країні. Про це йдеться в повідомленні Моз ПАР.

Наголошується, що коронавірус був виявлений у 38-річного чоловіка, які 1 березня повернувся в ПАР з Італії, де він подорожував разом зі своєю дружиною. У ПАР він повернувся в складі групи з 10 чоловік.

"3 березня пацієнт звернувся до приватного лікаря загальної практики з симптомами лихоманки, головного болю, нездужання, болю в горлі та кашлю. Медсестра взяла тампони й доставила їх у лабораторію. Пацієнт самоізолюється з 3 березня. У пари двоє дітей", - повідомили в Моз ПАР.

Нагадаємо, 5 березня перший випадок коронавіруса зафіксували в Словенії. Першим хворим став чоловік, який повернувся з Марокко.

Також повідомлялося, що у Швейцарії померла перша людина від коронавіруса. Померла 74-річна жінка, у якої були хронічні захворювання.

Крім цього, у зв'язку з виявленими випадками зараження коронавірусом у Віфлеємі палестинський уряд оголосив надзвичайний стан у місті та прилеглих містах і селах. Зокрема, скасовані всі масові заходи, закриті навчальні заклади, мечеті і церкви