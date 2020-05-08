Перший випадок коронавірусу виявлено в українському футболі

Перший випадок коронавірусу виявили в українському футболі, захворів гравець "Минаю" з першої ліги. Про це йдеться в повідомленні на сайті клубу.

Повідомляється, що випадок захворювання підтверджено медичною службою футбольного клубу з Закарпаття.

"У одного з наших гравців виявили коронавірус. Тест на це захворювання, який цей футболіст здав в одній з місцевих медичних установ, виявився позитивним", - йдеться в повідомленні.

При цьому в клубі не називають ім'я хворого.

"Зараз футболіста ізольовано, лікарі надають йому необхідну допомогу. У зв'язку з цим керівництво клубу дало вказівку перевірити всіх своїх гравців, а також всіх інших представників клубу на наявність захворювання. Результати дослідження оголосимо найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що клуби Української прем'єр-ліги (УПЛ) розглядають варіанти догравання сезону 2019/2020 у двох містах. Зокрема, верхня шістка команд підтримує ідею дограти поєдинки чемпіонату в Києві. Команди нижньої шістки поки ще не визначилися з місцем проведення матчів. Пріоритетним варіантом вважається Львів, альтернативним - Дніпро.