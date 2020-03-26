Перший випадок коронавірусу виявлено в Чернігівській області

Станом на 26 березня перший випадок коронавірусу виявлено у Чернігівській області. Про це у Facebook повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

За його словами, до Борзнянської районної лікарні було госпіталізовано чоловіка з ознаками вірусної пневмонії, експрес-тест показав позитивний результат на COVID-2019.

"Пацієнт поміщений в окремий бокс інфекційного відділення. Знаходиться під постійним наглядом лікарів, які діють відповідно до протоколів МОЗ. Лікарня забезпечена необхідною кількістю засобів захисту і засобами для дезінфекції", - зазначив Прокопенко.

Він додав, що матеріали направлено на ПЛР-тестування. В даний час відпрацьовуються контакти хворого для приміщення на 14-денну ізоляцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коронавірусом у Вінницькій області заразилися ще двоє людей. Таким чином, в регіоні відомо про три випадки.

Крім того, в Києві заразився військовий пенсіонер. Всього в столиці на сьогодні відомо про 40 заражених. За останню добу підтвердилися шість випадків.



