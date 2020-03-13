Перший випадок коронавіруса підтверджений ще в одній країні

Перший випадок захворювання коронавірусом був підтверджений в Ефіопії. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Ефіопії, передає Reuters.

Повідомляється, що захворювання було зафіксовано у громадянина Японії в ефіопській столиці Аддіс-Абеба. Місцева влада закликала громадян уникати особистих контактів.

Раніше РБК-Україна писало, що країни G20 мають намір реагувати на збої в міжнародній торгівлі і нестабільність ринків, пов'язані з поширенням коронавірусу. Зокрема, G20) пообіцяли сприяти розробці систем раннього попередження.

Також повідомлялося, що Молдова припиняє польоти на всі європейські напрямки на два тижні через поширення коронавірусу. Двотижнева заборона на польоти вступає в силу з 15 березня.

Крім цього уряд Чехії ухвалило рішення про введення повної заборони на в'їзд іноземців, а також на виїзд своїх громадян. Обмеження набирають чинності з 16 березня.

Нагадаємо, в Україні за станом на 13 березня офіційно підтверджені три випадки коронавірусу. Два випадки інфікування зафіксовані в Чернівецькій області, ще один в Житомирській області.