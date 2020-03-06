Перший випадок коронавірусу підтвердили в черговий країні

Міністерство охорони здоров'я Камеруну в п'ятницю підтвердило перший випадок коронавірусу в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

Повідомляється, що коронавірус був зафіксований у 58-річного жителя Франції, який прибув в столицю Яунде 24 лютого.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що станом на ранок 6 березня у світі зафіксовано 98 387 випадків коронавірусу. При цьому більше 80 тисяч випадків захворювання зареєстровано у Китаї. З 98 тисяч хворих, понад 55 тисяч одужали.

Також повідомлялося, що 6 березня перший випадок коронавірусу підтвердили у Ватикані. Пацієнт поміщений в карантин, а співробітники ватиканської лікарні повідомили італійські влади про те, що трапилося. Всього в Італії жертвами коронавірусу стали 148 осіб. Загальна кількість хворих - 3296 осіб.

Крім цього Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що епідемія коронавірусу COVID-19 являє загрозу для кожної країни. Також у ВООЗ висловив стурбованість недостатньою підготовкою деяких країн до епідемії COVID-19.