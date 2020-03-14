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Перший випадок коронавіруса підтвердили ще в одній країні

Новини » Суспільство     14.03.2020 - 09:33
Перший випадок коронавіруса підтвердили ще в одній країні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Захворювання підтвердили у європейського чоловіки

Перший випадок захворювання коронавірусом COVID-19 офіційно підтвердили в Мавританії. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначили в Міністерстві охорони здоров'я Мавританії, перший випадок офіційно зареєстрували у п'ятницю, 13 березня, у чоловіка з Європи, який проживає в Мавританії. Він повернувся до столиці країни Нуакшот 9 березня і з того часу перебував на карантині.

Громадянство інфікованого коронавірусом не вказується.

Нагадаємо, за останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я на даний момент у світі підтверджено 132 758 випадків зараження коронавірусом. З них у Китаї - 80 991, де померли 3180 осіб.

Також 13 березня ВООЗ заявила, що центром пандемії COVID-19 стала Європа. В даний час щодня реєструється більше випадків, ніж у розпал епідемії.

Відзначимо, 11 березня ВООЗ офіційно заявила про пандемії коронавіруса у світі. При цьому в організації висловили стурбованість рівнями поширення захворювання і рівнями бездіяльності з боку деяких країн.

Раніше РБК-Україна писало, що 13 березня в Україні зафіксували першу смерть від коронавіруса. Померла 71-річна жителька Житомирської області, яка раніше прибула в Україну з Польщі. Всього в країні зареєстровано 3 випадки коронавіруса.

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