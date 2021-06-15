Перший штат США після вакцинації 80% населення скасував всі COVID-обмеження

Американський штат Вермонт вакцинував від коронавірусу понад 80% населення. Це найуспішніший в цьому контексті штат.
Так, 81,1% повнолітніх жителів Вермонту отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу. 13 березня 2020 року у штаті оголосили надзвичайну ситуацію.
"Наш штат показав світу, чого можна досягти, коли є група людей з правильним ставленням, що стежить за даними і довіряє медичній науці", - сказав губернатор штату Філ Скотт.
У зв'язку з цим в штаті були скасовані всі карантинні обмеження.
Раніше повідомлялось, що американці відмовляються від вакцини Johnson & Johnson. В результаті мільйони доз вакцини від коронавірусу виявляться непридатними вже в кінці місяця.
Нагадаємо, у Британії схвалили вакцину Pfizer для підлітків. Її пропонуватимуть молодим людям 12 до 15 років.
Раніше повідомлялось, що в Канаді відмовилися прищеплювати населення вакциною Johnson & Johnson. В результаті 300 000 доз, закуплених у квітні, просто викинуть.