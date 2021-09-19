Перші серійні електромобілі марки Cadillac розкупили за 19 хвилин

З 18 сентрября компанія Cadillac відкрила передзамовлення на свою найцікавішу новинку - електричні кросовер Lyriq. Це перший серійний електромобіль марки.

Люксовий електричний позашляховик довжиною 5 метрів на старті продажів покупцям запропонували в єдиній багато оснащеної компдектаціі Debut Edition. Через 19 хвилин після початку прийому попередніх замовлень на офіційному сайті Cadillaq з'явилось повідомлення, що всі доступні для бронювання машини зарезервовані!

Сума депозиту для бронювання склала всього 100 доларів, а сам він може бути поверненим у разі скасування замовлення. Тому недивно, що вся "вітальна" партія Debut Edition була розібрана так швидко.

Всі доступні Cadillac Lyriq Debut Edition заброньовані - повідомлення з офіційного сайту Cadillac (Фото: скріншот)

Компанія не розголошує кількість кросоверів, які були доступні для замовлення, але зазвичай в таких випадках "привітальна" версія має тираж від 1,5 до 5 тисяч машин.

Cadillaq Lyriq був представлений в квітні 2021 року. Силова установка складається з єдиного електромотора, встановленого на задній осі, який розвиває 340 к.с. і 440 Нм. Пізніше обіцяна повнопривідна весрія з двома електромоторами.

Електромобіль комлектується батареєю ємністю 100 кВт*год, що забезпечує до 480 км на одній зарядці. Бортовий зарядний пристрій має потужність 19,2 кВт. Підтримується зарядка постійним струмом від терміналів потужністю до 190 кВт.

Ціна на Cadillaq Lyriq у виконанні Debut Edition стартує з 58 795 доларів. Як і личить при запуску нової моделі, дана версія має найбільш багате оснащення. Так, в комплектацію Debut Edition входять скляний дах, медіасистеми з 33-дюймовим екраном, аудіосистема з 19 динаміками, система автоматичного паркування, адаптивний круїз-контроль і багато іншого.