Перший летальний випадок від коронавірусу зафіксували в Хорватії

У Хорватії підтвердили перший летальний випадок в країні внаслідок коронавірусу COVID-19. Про це передає Croatia Week.

Повідомляється, що помер чоловік на півострові Істрія, що входить до складу Хорватії. Інформація про те, що причиною смерті стало зараження COVID-19, підтвердилася після смерті пацієнта.

Всього за вечір у Хорватії було підтверджено 24 нових випадки, а за останні 24 години - заразилися коронавірусною інфекцією 60 людей, в результаті чого загальне число хворих досягло 442 людини.

В інституті охорони здоров'я країни додали, що 22 людини вилікувалися від коронавіруса, і це число збільшується з кожним днем.

Голова інфекційної лікарні в Загребі Алемка Маркотич сказав, що число пацієнтів, що знаходяться на апараті ШВЛ, не збільшилася, але стан одного з них погіршився.

"Ми сподіваємося, що зможемо зробити все, щоб його стан покращився", - підкреслив Маркотич.

Нагадаємо, станом на 25 березня в Україні офіційно підтвердили 145 випадків зараження коронавірусом. Кількість летальних випадків становить 5. Один пацієнт одужав і був виписаний з лікарні.