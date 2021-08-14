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Перше велике місто в США починає вимагати COVID-вакцинацію для відвідування громадських місць

Автор: Инна Собора

В США Сан-Франциско стало першим великим містом країни, де вимагатимуть доказу повної вакцинації від коронавірусу. Вона буде потрібна для відвідування приміщень ресторанів, барів і спортзалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Обмеження набувають чинності вже 20 серпня і стосуватимуться усіх людей віком від 12 років.

Зазначається, що місцевий бізнес підтримав таку ініціативу.

Наразі у Сан-Франциско повний курс вакцинації пройшли 78% населення.

Раніше повідомлялося, що у США вакцинували від коронавірусу половину населення.

РБК-Україна писало, що ВООЗ не схвалює примусову вакцинацію від коронавірусу. Однак організація вважає, що вакцинуватися потрібно.

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