Перше велике місто в США починає вимагати COVID-вакцинацію для відвідування громадських місць

В США Сан-Франциско стало першим великим містом країни, де вимагатимуть доказу повної вакцинації від коронавірусу. Вона буде потрібна для відвідування приміщень ресторанів, барів і спортзалів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
Обмеження набувають чинності вже 20 серпня і стосуватимуться усіх людей віком від 12 років.
Зазначається, що місцевий бізнес підтримав таку ініціативу.
Наразі у Сан-Франциско повний курс вакцинації пройшли 78% населення.
Раніше повідомлялося, що у США вакцинували від коронавірусу половину населення.
РБК-Україна писало, що ВООЗ не схвалює примусову вакцинацію від коронавірусу. Однак організація вважає, що вакцинуватися потрібно.