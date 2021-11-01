Перший контакт з 1994 року: Зеленський провів переговори з президентом Анголи

"Провів зустріч з президентом Анголи. Це був перший контакт глав держав з моменту встановлення дипломатичних відносин між Україною та Анголою в 1994 році", - написав Зеленський.

За його словами, в ході зустрічі домовилися посилити співпрацю між країнами, а також наповнити його конкретним практичним змістом, зокрема, в економіці.