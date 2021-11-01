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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Перший контакт з 1994 року: Зеленський провів переговори з президентом Анголи

Фото: президенти України та Анголи Володимир Зеленський і Жуан Лоренсу (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський на полях екологічного саміту в Глазго провів зустріч з лідером Анголи Жуаном Лоренсу. Це перший контакт на вищому рівні з 1994 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку українського президента.

"Провів зустріч з президентом Анголи. Це був перший контакт глав держав з моменту встановлення дипломатичних відносин між Україною та Анголою в 1994 році", - написав Зеленський.

За його словами, в ході зустрічі домовилися посилити співпрацю між країнами, а також наповнити його конкретним практичним змістом, зокрема, в економіці.

Нагадаємо, раніше в Глазго Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Зазначимо, напередодні на полях екологічного саміту президент України провів переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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Владимир ЗеленскийАнгола