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У перший день 2022 року в Україні заразились коронавірусом майже дві тисячі людей: статистика

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні в перший день 2022 року зафіксували 1863 нових випадки коронавірусу, померли - 98 людей. Найбільше заражень за добу в Києві та Житомирській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

За минулу добу нікого не госпіталізували, а померли - 98 людей. Одужали від COVID-19 - 2 259 осіб. Протестували методом ПЛР - 6974 людини, методом ІФА - 1120, експрес-тестами - 12 494.

Найбільше випадків за добу в Києві (277), Житомирській області (127).

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 674 538 осіб; одужали - 3 477 188 осіб; летальних випадків - 96 187.

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КоронавірусМінстерство охорони здоров'я України