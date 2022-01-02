У перший день 2022 року в Україні заразились коронавірусом майже дві тисячі людей: статистика
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні в перший день 2022 року зафіксували 1863 нових випадки коронавірусу, померли - 98 людей. Найбільше заражень за добу в Києві та Житомирській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
За минулу добу нікого не госпіталізували, а померли - 98 людей. Одужали від COVID-19 - 2 259 осіб. Протестували методом ПЛР - 6974 людини, методом ІФА - 1120, експрес-тестами - 12 494.
Найбільше випадків за добу в Києві (277), Житомирській області (127).
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 674 538 осіб; одужали - 3 477 188 осіб; летальних випадків - 96 187.