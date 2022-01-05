Перші жертви протестів. Токаєв заявив про вбивства правоохоронців

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про вбивства під час мітингів. Мова йде про правоохоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення лідера країни в ефірі "Хабар 24".

"Хотів би подякувати співробітникам правоохоронних органів та військовослужбовцям. Вони взяли на себе удар...і, на жаль, зазнають втрат. Щирі співчуття", - сказав Токаєв.

Однак, скільки саме співробітників правоохоронних органів загинули він не повідомив.

Нагадаємо, під час свого звернення президент Казахстану відреагував на масові протести в країні та заявив, що діятиме жорстко.

Крім того, Токаєв пообіцяв, що не втече з країни. Він заявив, що готує новий пакет пропозицій для стабілізації ситуації в Казахстані.

Нагадаємо, в Казахстані четвертий день тривають акції протесту, спровоковані різким зростанням цін на скраплений газ. Детальніше про те, що зараз відбувається в Казахстані, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.