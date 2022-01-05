Перші жертви протестів. Токаєв заявив про вбивства правоохоронців
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про вбивства під час мітингів. Мова йде про правоохоронців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення лідера країни в ефірі "Хабар 24".
Однак, скільки саме співробітників правоохоронних органів загинули він не повідомив.
"Хотів би подякувати співробітникам правоохоронних органів та військовослужбовцям. Вони взяли на себе удар...і, на жаль, зазнають втрат. Щирі співчуття", - сказав Токаєв.
Нагадаємо, під час свого звернення президент Казахстану відреагував на масові протести в країні та заявив, що діятиме жорстко.
Крім того, Токаєв пообіцяв, що не втече з країни. Він заявив, що готує новий пакет пропозицій для стабілізації ситуації в Казахстані.
Нагадаємо, в Казахстані четвертий день тривають акції протесту, спровоковані різким зростанням цін на скраплений газ. Детальніше про те, що зараз відбувається в Казахстані, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.