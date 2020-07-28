Перша доба перемир'я на Донбасі та загибель комунальників в Харкові: новини за 27 липня

У першу добу перемир'я на Донбасі бойовики тричі відкривали вогонь, глава ВООЗ заявив про посилення пандемії, в Харкові під час ремонтних робіт загинули чотири комунальника. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 27 липня, - в матеріалі РБК-Україна

Перша доба перемир'я на Донбасі: бойовики відкривали вогонь тричі

Впродовж минулої доби на ділянках відповідальності українських підрозділів було зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили у прес-центрі операції Об'єднаних сил (ООС).

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

У Путіна заявили, що РФ не може бути гарантом припинення вогню на Донбасі

Російська Федерація не може бути гарантом припинення вогню на Донбасі. У Кремлі в черговий раз підкреслюють, що Росія нібито не є стороною конфлікту.

Про це заявив Дмитро Пєсков, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна, передає ТАСС.

"На рівні нормандського формату (закріпити цю домовленістю, - ред.) - це одна справа, а які-небудь гарантії з боку Росії, в даному випадку, не думаю, що про це можна говорити, тому що Росія не є учасником конфлікту на південному сході України", - додав він.

Голова ВООЗ заявив про посилення пандемії і скликає надзвичайну комісію

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу в світі посилюється. Він збирає надзвичайну комісію, щоб оцінити ситуацію. Про це повідомляє прес-служба ВООЗ.

За його словами, на сьогодні зареєстровано майже 16 мільйонів випадків COVID-19 і більше 640 000 випадків смерті. Голова ВООЗ зазначив, що за останні 6 тижнів загальна кількість випадків подвоїлася.

Венедіктова призначила нового прокурора Києва

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу прокуратури міста Києва нового керівника. Ним став Олег Кіпер, який раніше обіймав посаду заступника прокурора.

Венедіктова зазначила, що очікує від нового керівника столичної прокуратури ефективної і злагодженої роботи.

У Харкові під час ремонтних робіт загинуло четверо комунальників

На проспекті Гагаріна в Харкові під час ремонтних робіт загинуло четверо комунальників. За попередніми даними, вони загинули в результаті отруєння аміаком. Трагедія сталася в ході ремонтних робота на очисних спорудах.

Повідомляється, що троє чоловіків і одна жінка отруїлися аміаком під час проведення ремонтних робіт у колодязі. Інцидент стався на території мулових полів очисних споруд Харкова. Один з працівників втратив свідомість і впав в колодязь, йому намагалися допомогти троє інших співробітників комунального підприємства.

Румунські ЗМІ повідомили про відхід Луческу з "Динамо"

Румунські ЗМІ повідомили, що Мірча Луческу більше не є головним тренером київського "Динамо". Румунський фахівець подав у відставку за чотири дні після призначення. Про це пише Gazeta Sporturilor.

При цьому на фоны поширюваної інформації президент "Динамо" Ігор Суркіс провів розмову з Луческу, та пізніще шаявив, що умунський фахівець буде працювати в столичному клубі.

Побитий у Запоріжжі "азовець" помер у лікарні

Старший солдат полку "Азов" Олег Черевко, якого жорстоко побили в Запоріжжі, коли той заступився за дівчат, помер у лікарні. Військовий помер від отриманих травм. Про це повідомили в "Азові".

Військовий служив у лавах зенітного ракетно-артилерійського дивізіону полку, мав звання старшого солдата. Йому було 29 років, родом із Запоріжжя.

З'явилися підозрілі дивацтва в смерті 3-річного Муси Сулейманова

Трирічний Муса Сулейманов був знайдений мертвим 26 липня після того, як спецавто викачало вигрібну яму. Окупаційна влада Криму вже встигла оголосити офіційну версію загибелі сина політв'язня - утоплення. Але багато хто відмічає, що в обставинах загибелі хлопчика дуже багато дивацтв.

Так, журналіст Айдер Муждабаєв в Facebook пише, що син кримського татарина, який нині за ґратами в РФ за звинувачення у "тероризмі" просто не міг зрушити дерев'яний настил з ями, що був привалений до того ж камінням. Крім того, волонтери у пошуках дитини, як мінімум тричі перевіряли цю яму, але нічого не знайшли. Яма була закрита.

Укргідрометцентр дав прогноз на серпень

У серпні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 19-24 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла). Це на 1-2 градусів тепла вище середніх багаторічних значень.

Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру.