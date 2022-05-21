Перші випадки захворювання віспою мавп підтверджені в Канаді

Станом на 20 травня у Квебеку підтверджено п'ять випадків захворювання віспою мавп. Поки Квебек - єдина канадська юрисдикція, на території якої підтвердили інфікування цією небезпечною хворобою. Кілька десятків можливих випадків інфікування з різних регіонів країни зараз перевіряються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства охорони Здоров'я Квебеку.

Раніше ми писали про те, як проявляється віспа мавп і в чому небезпека. Завкафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Ольга Голубовська розповіла про особливості протікання хвороби.

Нагадаємо, останні кілька днів у країнах Європи фіксують спалах віспи мавп. Випадки захворювання виявили у Великобританії, Іспанії, Франції, Швеції та Португалії.

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