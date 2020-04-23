Перші випадки коронавірусу виявили в українських в'язницях

Перші випадки коронавірусу в Україні виявили у в'язницях, при цьому серед ув'язнених станом на 23 квітня немає хворих. Про це у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, в ході перевірки Офіс омбудсмена встановив, що в одній з пенітенціарних установ західного регіону у двох працівників підтвердився коронавірус.

"Один випадок встановлено швидким тестом, другий - методом ПЛР. Зазначені працівники з 6 квітня знаходяться на лікарняному. Зараз в установі проводиться епідеміологічне розслідування для встановлення кола осіб, з якими контактували хворі", - зазначила Денісова.

У той же час, станом на 23 квітня серед ув'язнених підтверджених випадків немає.

Нагадаємо, раніше Мін'юст через карантин в Україні пропонував амністію 900 ув'язнених. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, це передбачає законопроект про амністію, який готують у Верховній раді. Крім того, ініціюються зміни, які дозволять суттєво знизити кількість нових людей в СІЗО чи колоніях.