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Перші на ринку. В "Епікур" заявили, що відмовилися від антибіотиків при вирощуванні курячого м'яса

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Київ, П'ятниця 10 грудня 2021 16:28
Перші на ринку. В "Епікур" заявили, що відмовилися від антибіотиків при вирощуванні курячого м'яса Фото: Алекс Коваленко (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Компанія "Епікур" першою в Україні відмовилася від антибіотиків при вирощуванні курячого м'яса. Компанія впроваджує цей підхід на інших виробництвах.

Про це заявив засновник бренду Алекс Коваленко.

За його словами, 80% антибіотиків у світі використовується в сільському господарстві і їх активно застосовують, щоб спростити вирощування і стимулювати зростання тварин. ООН визнав глобальною загрозою людству викликаний цим розвиток стійких бактерій.

"Ми новатори, які першими відмовилися від всякої гидоти. Ми вирощуємо чистий продукт без антибіотиків, гормонів, і стимуляторів росту. Це великий комплекс заходів. В першу чергу, харчування, гігієна та біобезпека виробництва", - зазначив Коваленко.

Успіхи бренду і визнання покупців змінили стандарти ринку без державного втручання, додає засновник компанії.

"Тепер ми впроваджуємо технології вирощування без антибіотиків для виробництва "Епікур" в різних регіонах України, щоб залишатися мобільними і швидко відповідати клієнтському запиту. Всі фабрики, де ми працюємо, трансформують виробництво під наші стандарти" - підкреслив Алекс Коваленко.

Як відомо, продукція "Епікур" продається в більшості торгових мереж і займає в них друге місце з часткою 20-35% серед брендів курячого м'яса.

Також раніше засновнику бренду вручили нагороду "Лідер змін" на церемонії Союзу українських підприємців.

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