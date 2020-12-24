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Перші партії вакцини від COVID-19 розвозять по ЄС

Брюссель, Четвер 24 грудня 2020 14:55
Перші партії вакцини від COVID-19 розвозять по ЄС
Фото: вакцина від COVID-19 (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Перші партії вакцини від коронавірусу Pfizer і BioNTech вже відправили в країни Європейського союзу. Початок вакцинації заплановано в період з 27 по 29 грудня.

Про це повідомляє прес-служба Європейської комісії в Twitter.

"Після ретельної упаковки партії нещодавно схваленої вакцини проти COVID-19 починають відправлятися у 27 країн ЄС. Ці вакцини скоро прибудуть в пункт призначення, які будуть використовуватися під час днів вакцинації 27, 28 та 29 грудня", - йдеться в повідомленні.

При цьому глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що кілька днів будуть вакциновані перші жителі Європи.

"Я зворушена тим, що бачу: перші вакцини від COVID-19 відправлені в усі країни ЄС одночасно. Через кілька днів будуть вакциновані перші європейці", - написала вона.

Нагадаємо, 21 грудня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило використання вакцини від COVID-19 компанії Pfizer і BioNTech.

Крім того, ЄС погодив вартість вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. Одна доза вакцини Comirnaty буде коштувати 15,5 євро.

Додамо, що країни-члени Євросоюзу почнуть масову вакцинацію населення від COVID-19 27 грудня.

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