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Першу смерть після вакцинації Pfizer зафіксували в Новій Зеландії

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Нова Зеландія, Понеділок 30 серпня 2021 08:16
Першу смерть після вакцинації Pfizer зафіксували в Новій Зеландії Фото: першу смерть після вакцинації Pfizer зафіксували в Новій Зеландії (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я Нової Зеландії заявило про перший випадок смерті після вакцинації від коронавірусу. Мова йде про щеплення препаратом Pfizer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Така інформація була оприлюднена після того, як незалежна комісія з моніторингу безпеки препаратів від COVID-19 провела перевірку смерті жінки після вакцинації.

"Це перший випадок в Новій Зеландії, де смерть в перші дні після вакцинації була пов'язана з вакциною Pfizer від COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У заяві наголошується, що смерть сталася через міокардит, який був викликаний побічною дією після щеплення Pfizer.

Зазначено, що наразі у Новій Зеландії для імунізації населення схвалені вакцини Pfizer, Janssen та AstraZeneca.

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