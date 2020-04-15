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Першу смерть через коронавірус зафіксували у Полтавській області

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 09:27
Першу смерть через коронавірус зафіксували у Полтавській області
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Кременчузі помер чоловік 84 років, який хворів з 3 квітня

У Кременчуці (Полтавська область) від пневмонії, спричиненої коронавірусною хворобою, помер 84-літній чоловік. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький у Facebook.

Як він повідомив, помер чоловік 84 років, який хворів з 3 квітня, за допомогою до лікарів звернувся лише 13 квітня.

Чоловік був госпіталізований з пневмонією до інфекційного відділення ЛІЛ "Кременчуцька". ПЛР-тест на коронавірус дав позитивний результат.

Нагадаємо, у Полтавській області зафіксовано 26 випадків зараження коронавірусом.

Разом з тим, станом на ранок 15 квітня у Львівській області виявлено 152 випадки інфікування коронавірусом, з них 6 - летальні.

Також у Дніпропетровській області коронавірус підтвердили ще у трьох жителів. Всього в регіоні лабораторно підтвердили COVID-19 у 74 осіб.

Як повідомлялось 14 квітня, в Україні 3372 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 119 пацієнтів одужали. Вчора за добу було зафіксовано 270 нових випадків, що на 55 випадків менше за попередню.

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