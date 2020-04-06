Першу смерть від коронавірусу зафіксували у Донецькій області

У Донецькій області зафіксували першу смерть через коронавірус. Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook.

Кириленко зазначив, що зараз проводиться робота з виявлення кола його контактних осіб.

"У Дружківці помер 84-річний чоловік, у якого наявність COVID-19 була підтверджена лабораторно", - написав він.

Зазначимо, сьогодні зранку повідомлялось, що від коронавірусу по одній людині померли в Тернопільській та Закарпатській областях.

Нагадаємо, станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

Раніше повідомлялось, що коронавірус COVID-19 може зберігатися на використаних марлевих масках до тижня. Так, при кімнатній температурі на папері для друку коронавірус тримався до трьох годин, а на обробленій деревині і тканині - стандартної бавовняної лабораторній куртці - він зник уже на другий день.

Нагадаємо, в Іспанії до кінця місяця вчені можуть розробити прототип вакцини від коронавірусу.