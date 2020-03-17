Першу смерть від коронавірусу зафіксували в ще одній країні

Португалія повідомила про першу в країні смерть від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє The New York Times.

Через Covid-19 загинув 80-річний пацієнт однієї з медустанов в Лісабоні.

"Ми знаємо, що рівень смертності від цієї хвороби перевищує 2%, і тому в найближчі дні і тижні у нас буде більше смертей", - сказала міністр охорони здоров'я Португалії Березня Темидо.

Зазначимо, після того, як кількість підтверджених випадків коронавірусу у Португалії зросла до 78, влада оголосила низку надзвичайних заходів для боротьби з вірусом.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп звернувся до керівників найбільших американських фармацевтичних компаній з проханням прискорити розробку вакцин і терапії для профілактики і лікування коронавірусу.

Крім того, 6 березня Дональд Трамп підписав законопроект про виділення на боротьбу з поширенням нового коронавіруса 8,3 млрд доларів. Угода передбачає асигнування в розмірі 7,8 млрд доларів для боротьби зі спалахом коронавіруса, а також дозвіл на обов'язкові витрати в розмірі 500 млн доларів для фінансування програми охорони здоров'я.