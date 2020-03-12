Першу смерть від коронавірусу підтвердили ще в одній країні

В Норвегії підтвердили першу смерть від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

Як повідомляється, загиблим є літній чоловік, який перебував на карантині в університетській лікарні Осло.

Відзначимо, 12 березня про перші випадки смерті від коронавіруса заявили Греція, Азербайджан, Польща і Австрія.

Нагадаємо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавіруса у світі. За словами глави ВООЗ у світі лише у 81 зі 193 країн не зафіксували жодного випадку коронавіруса.

Все, на ранок 12 лютого коронавірусом у світі заразилися понад 126 тис. людей. Трохи понад 68 тис. осіб одужали, ще 4,6 тис. померли від інфекції.