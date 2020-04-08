У Первомайську після спалаху коронавірусу проведуть повну дезінфекцію вулиць

У Первомайську Дніпропетровської області проведуть повну дезінфекцію вулиць після того, як в місті була зафіксований спалах коронавірусу. Про це повідомили в Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що повна дезінфекція вулиць, дворів та під'їздів відбудеться сьогодні, 8 квітня.

"В Первомайську вулиці, двори і під'їзди будуть обробляти спеціальним розчином. Продезінфікують пішохідні дороги, проїзної частини, зупинки громадського транспорту. А ще - ринки та супермаркети. Як дезінфектор використовують розчин з гіпохлоритом натрію. Обробку проведуть пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, вчора в Первомайську підтвердили 15 нових випадків зараження за добу. Всього в місті станом на 8 квітня COVID-19 зафіксовано у 21 людини. У Дніпропетровській області в цілому 41 хворий.

Зазначимо, станом на 9:30 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 випадків зараження коронавірусом. За добу були лабораторно підтверджені 206 випадків захворювання. Також 7 осіб померли за вчора, всього в країні 52 летальних випадки. Крім того, 35 пацієнтів одужали.