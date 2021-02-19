Перша жертва. У М'янмі померла поранена на протестах дівчина

У М'янмі померла 19-річна дівчина М'я Тве Тве Хаїнг, яку поранили силовики під час розгону акції протесту 9 лютого. Дівчина отримала поранення в голову, ймовірно, вогнепальне.

Про це повідомляє агентство BBC .

Правозахисники говорять, що рана дівчини була схожа на поранення від бойових патронів. Силовики заперечують застосування летальної зброї під час розгону протестувальників, водночас лікарі заявили ще про два подібні випадки.

Смерть протестувальниці підтвердили сьогодні об 11:00 за місцевим часом. Весь час вона перебувала в лікарні.

Загибла М'я Тве Тве Хаїнг була працівницею супермаркету. Вона стала першою офіційною жертвою військового перевороту в М'янмі.