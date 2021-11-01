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Перша країна світу схвалила застосування COVID-вакцини Novavax

Автор: Дмитро Левицький

Компанія Novavax Inc та її партнер Serum Institute of India оголосили про отримання першого схвалення на застосування вакцини від коронавірусу Novavax. Препарат отримав дозвіл на екстрене застосування від влади Індонезії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Для Індонезії вакцину Novavax будуть виготовляти в Індії на потужностях заводу Serum Institute. А продавати препарат будуть під торговою маркою

До кінця цього року Індонезія розраховує отримати

Компанія Novavax також очікує на схвалення своєї вакцини в Євросоюзі, Канаді, Британії, Австралії, Індії та Філіппінах.

Нагадаємо, у Британії учасникам клінічних випробувань вакцини Novavax порадили отримати ще два щеплення препаратом Pfizer.

Також РБК-Україна писало, що Євросоюз може схвалити застосування вакцини Novavax до кінця 2021 року.

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ИндонезияВакцина від коронавірусу