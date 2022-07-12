Перша репетиція осені: прогноз погоди у Києві на завтра

Завтра, 13 липня, у Києві очікуються дощі і похолодання до +16...+19 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
"Завтра відбудеться перша репетиція осені - дощі, сильний вітер, похолодання. Одягніться тепліше, взуття відповідне, парасолі", - написала вона.
Діденко повідомляла, що дощі спровокує близькість циклону.
Окрім того, південно-західний вітер посилиться до штормових поривів.
Як повідомлялося раньше, сьогодні Київ накрила сильна злива з градом.
РБК-Україна також публікувало прогноз погоди на завтра для всією території України.