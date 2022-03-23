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Перша ракетка світу вдруге оголосила про завершення кар'єри

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Середа 23 березня 2022 14:59
Перша ракетка світу вдруге оголосила про завершення кар'єри Фото: Ешлі Барті (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорців

Австралійська тенісистка Ешлі Барті несподівано вирішила припинити виступи на професіональному рівні. Їй всього 25 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA.

Перша ракетка планети вдруге йде зі спорту. Вперше про завершення кар'єри Барті заявила в 2014 році. Щоправда, через два роки повернулася на корт.

Тепер австралійка прагне йти "за новими мріями". Барті перебувала на першій сходинці рейтингу WTA впродовж 114-ти тижнів. Цей результат є четвертим за тривалістю в історії жіночого тенісу.

За свою кар'єру Ешлі Барті здобула три титули серії "Великого шолому". Зокрема, вона тріумфувала на домашньому Australian Open цьогоріч. Загалом в активі австралійки 15 титулів.

Нагадаємо, що УЄФА прагне позбавити Росію прав на трансляцію матчів національних збірних.

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