Перша ракетка світу вдруге оголосила про завершення кар'єри

Австралійська тенісистка Ешлі Барті несподівано вирішила припинити виступи на професіональному рівні. Їй всього 25 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA .

Перша ракетка планети вдруге йде зі спорту. Вперше про завершення кар'єри Барті заявила в 2014 році. Щоправда, через два роки повернулася на корт.

Тепер австралійка прагне йти "за новими мріями". Барті перебувала на першій сходинці рейтингу WTA впродовж 114-ти тижнів. Цей результат є четвертим за тривалістю в історії жіночого тенісу.

За свою кар'єру Ешлі Барті здобула три титули серії "Великого шолому". Зокрема, вона тріумфувала на домашньому Australian Open цьогоріч. Загалом в активі австралійки 15 титулів.