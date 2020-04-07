Перша пацієнтка з коронавірусом померла в Рівному

Зафіксовано першу смерть від коронавірусу в Рівному, померла працівниця дитячої бібліотеки. Про це йдеться в повідомленні міської ради Рівного.

Повідомляється, що померла пацієнтка, яка в останні дні була в тяжкому стані.

"Зі скорботою повідомляємо, що вчора в нашому місті від коронавірусу померла перша людинак. Це співробітниця дитячої бібліотеки, яка останні дні перебувала у важкому стані. Жінці було лише 51 рік. Колектив Рівненської міської ради та виконавчого комітету висловлює щирі співчуття близьким померлої", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що першу смерть від коронавірусу зафіксували у Збройних силах України. Померла жінка, яка працювала в одній з військових частин в Івано-Франківської області. Він була госпіталізована ще 20 березня, проте тест їй зробили тільки 6 квітня.

Станом на 7 квітня в Україні загальне число інфікованих досягло 1462. За минулу добу від коронавірусу померли 7 осіб. Таким чином, загальне число летальних випадків досягло 45. Більшість хворих зафіксовано у Києві та на заході України