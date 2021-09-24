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За перший тиждень роботи ДІАМ опрацювала понад 1300 заявок

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Україна, П'ятниця 24 вересня 2021 13:35
За перший тиждень роботи ДІАМ опрацювала понад 1300 заявок Фото: інспекції повернули повноваження з контролю і нагляду (gettyimages)
Автор: Леся Панченко

За результатами першого тижня роботи Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) опрацювала понад 1300 дозвільних документів.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на коментар заступника міністра розвитку громад і територій Наталії Козловської агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами заступника міністра: "Перший тиждень роботи ДІАМ показав досить вагомі цифри. Загалом опрацьовано понад 1300 документів різного роду: зареєстровано 700 повідомлень на початок будівельних робіт, видано 135 дозволів, зареєстровано близько 400 декларацій і зараз у роботі — близько 50 сертифікатів готовності".

"Гіперактивну" роботу ДАБІ в останні дні існування, чиновниця пояснила побоюваннями ринку щодо затримок на старті роботи нової структури. "Напруженість відчувала і ДАБІ, відзначали й ми за підвищеною кількістю запитів. Однак, як бачимо, побоювання не виправдалися: ДІАМ одразу активно включилася в роботу", — зазначила Козловська.

З приводу деяких рішень ДАБІ, які викликають протести з боку громадськості, заступник міністра уточнила, що ДІАМ має всі повноваження, щоб зупинити проекти, що порушують норми.

"Якщо в останні півтора року ДАБІ не мала права здійснювати перевірки, то зараз інспекції повернули повноваження з контролю і нагляду. Якщо інспекція отримує звернення з будь-якого кейсу — зобов'язані реагувати. Якщо за результатами перевірок виявлять порушення, то видані раніше дозвільні документи будуть анульовані", — повідомила Наталія Козловська.

Раніше ми детально пояснювали, що чекає будівельний ринок після ліквідації ДАБІ.

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