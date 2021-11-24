Перша в світі: Канада повністю схвалила вакцину компанії Johnson & Johnson

Уряд Канади повністю схвалив однодозову вакцину від коронавірусу Jassen компанії Johnson & Johnson. Це перший дозвіл на використання вакцини не для екстреного застосування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Використання вакцини від коронавірусу повністю схвалено для людей у віці 18 років і старше.
При цьому видання зазначає, що у вересні Канада дала повний дозвіл на використання вакцин від коронавірусу компаній Moderna і Pfizer.
Відзначимо, що вакцина від коронавірусу компанії Johnson & Johnson дозволена для екстреного використання в багатьох країнах, включаючи США.
Нагадаємо, раніше Канада схвалила вакцину Pfizer для дітей у віці від 5 до 11 років.