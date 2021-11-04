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Перша в світі: Британія видала дозвіл на таблетки від COVID від компанії Merck

Автор: Анастасія Рокитна

Велика Британія видала дозвіл на використання таблеток від коронавірусу "Молнупіравір" від компанії Merck. Ця країна стала першою в світі, яка схвалила перші в світі пероральні ліки від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву компанії.

"Молнупіравір" буде під товарним знаком LAGEVRIO. Виконавчий віце-президент компанії та президент Merck Research Laboratories Дін Лі зазначив, що "Молнупіравір" є важливим терапевтичним доповненням до вакцин.

Він призначений для внесення помилок в генетичний код вірусу і запобігання його поширення в організмі. Він працює, орієнтуючись на фермент, який вірус використовує для створення своїх копій.

Дослідження препарату

У дослідженні взяли участь 775 осіб. Тільки 7,3% пацієнтів, які отримали таблетки від Merck, були госпіталізовані або померли від коронавірусу, тоді як в групі, в якій отримали плацебо, таких було 14,1%.

Результати випробувань припускають, що "Молнупіравір" необхідно приймати відразу після появи симптомів, щоб мати ефект.

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