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Перше COVID-щеплення зменшує ймовірність зараження на 76%, - Зеленський

Автор: Андрій Козловський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%. Він також додав, що після другої дози людина отримує повний захист від COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Треба пояснювати людям, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%. Тож шанси на зараження все одно залишаються. І лише після другої дози створюється повний захист від цієї небезпеки", - сказав Зеленський.

Він також додав, що у зв'язку з цим, громадянам не слід забувати про маски навіть зараз, коли вакцинація вже триває.

Нагадаємо, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого, в її рамках використовується препарат Covishield індійського виробництва, який виготовлений за ліцензією AstraZeneca. Закуплена партія об'ємом 500 000 доз повинна піти на вакцинацію близько 250 000 українців.

Також відомо, що з початку кампанії вакцинації було зроблено 53 155 щеплень проти COVID-19. Найбільше вакцинованих в Донецькій області (5044), менше всього - в Чернігівській області (1006).

Також повідомлялось, що Україна планує видавати міжнародні сертифікати про вакцинації проти коронавірусу. Ніяких інших "імунних паспортів" Україна вводити не планує.

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