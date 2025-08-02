Парикмахер уменьшил свой вес вдвое без спортзала и диет: вот как ему это удалось

Почему мужчина решил похудеть

31-летний парикмахер раньше носил размер одежды 2XL и ежедневно питался в заведениях быстрого питания, включая McDonald's и KFC, одновременно поглощая три литра Coca-Cola с высоким содержанием жира.

С 1 января 2024 года он начал менять свой образ жизни. Вместо того, чтобы ходить в спортзал или прибегать к инъекциям для похудения, Джош полностью изменил свои пищевые привычки и создал дефицит калорий. Он отказался от еды на вынос, чипсов, шоколада и пирожных в пользу блюд, богатых белком, клетчатки, свежих фруктов и овощей.

В течение следующих 12 месяцев Джошу удалось уменьшить вес тела вдвое.

"Я не мог сесть в машину, если рядом была другая машина, из-за моего живота - это было неловко и унизительно. Повседневная жизнь была действительно неудобной", - рассказал мужчина.

Джош Хилтон до и после похудения (фото: mirror.co.uk)

Теперь Джош чувствует себя гораздо увереннее, его сон и состояние кожи улучшились.

По его словам, ранее он пробовал многочисленные диеты, но ни одна из которых не оказалась эффективной. Однако, после успешного подхода к дефициту калорий ему удалось похудеть.

"Первое, что люди спрашивают, это делал ли я укол для похудения. Я ничего не имею против этого, но иногда тяжелый труд не ценится - это был исключительно дефицит калорий", - сказал он.

Как изменилось питание

Парикмахер признался, что похудение - это процесс не быстрый и к нему нужно подходить правильно.

"Я знаю, что это звучит банально, но делайте это медленно. Если вы правильно сбалансируете дефицит калорий, то сможете есть, что хотите и все равно будете худеть", - объяснил англичанин.

План питания сейчас у него такой:

завтрак - нежирный йогурт с фруктами и медом или каша

обед - картофель запеченный в мундире, с фасолью и сыром или салат

ужин - паста, белковые блюда, овощи

перекусы - фрукты, низкокалорийные шоколадные конфеты

Джош Хилтон до и после похудения (фото: mirror.co.uk)