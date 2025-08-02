Парикмахер уменьшил свой вес вдвое без спортзала и диет: вот как ему это удалось
Англичанин Джош Хилтон весил 127 кг и он уменьшил свой вес вдвое без спортзала и инъекций для похудения. Все после этого, как избавился от своей привычки часто есть фастфуд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт The Mirror.
Почему мужчина решил похудеть
31-летний парикмахер раньше носил размер одежды 2XL и ежедневно питался в заведениях быстрого питания, включая McDonald's и KFC, одновременно поглощая три литра Coca-Cola с высоким содержанием жира.
С 1 января 2024 года он начал менять свой образ жизни. Вместо того, чтобы ходить в спортзал или прибегать к инъекциям для похудения, Джош полностью изменил свои пищевые привычки и создал дефицит калорий. Он отказался от еды на вынос, чипсов, шоколада и пирожных в пользу блюд, богатых белком, клетчатки, свежих фруктов и овощей.
В течение следующих 12 месяцев Джошу удалось уменьшить вес тела вдвое.
"Я не мог сесть в машину, если рядом была другая машина, из-за моего живота - это было неловко и унизительно. Повседневная жизнь была действительно неудобной", - рассказал мужчина.
Джош Хилтон до и после похудения (фото: mirror.co.uk)
Теперь Джош чувствует себя гораздо увереннее, его сон и состояние кожи улучшились.
По его словам, ранее он пробовал многочисленные диеты, но ни одна из которых не оказалась эффективной. Однако, после успешного подхода к дефициту калорий ему удалось похудеть.
"Первое, что люди спрашивают, это делал ли я укол для похудения. Я ничего не имею против этого, но иногда тяжелый труд не ценится - это был исключительно дефицит калорий", - сказал он.
Как изменилось питание
Парикмахер признался, что похудение - это процесс не быстрый и к нему нужно подходить правильно.
"Я знаю, что это звучит банально, но делайте это медленно. Если вы правильно сбалансируете дефицит калорий, то сможете есть, что хотите и все равно будете худеть", - объяснил англичанин.
План питания сейчас у него такой:
- завтрак - нежирный йогурт с фруктами и медом или каша
- обед - картофель запеченный в мундире, с фасолью и сыром или салат
- ужин - паста, белковые блюда, овощи
- перекусы - фрукты, низкокалорийные шоколадные конфеты
Джош Хилтон до и после похудения (фото: mirror.co.uk)
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