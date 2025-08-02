ua en ru
Сб, 02 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Парикмахер уменьшил свой вес вдвое без спортзала и диет: вот как ему это удалось

Суббота 02 августа 2025 09:45
UA EN RU
Парикмахер уменьшил свой вес вдвое без спортзала и диет: вот как ему это удалось Мужчина уменьшил свой вес вдвое без спортзала и диет (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Англичанин Джош Хилтон весил 127 кг и он уменьшил свой вес вдвое без спортзала и инъекций для похудения. Все после этого, как избавился от своей привычки часто есть фастфуд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт The Mirror.

Почему мужчина решил похудеть

31-летний парикмахер раньше носил размер одежды 2XL и ежедневно питался в заведениях быстрого питания, включая McDonald's и KFC, одновременно поглощая три литра Coca-Cola с высоким содержанием жира.

С 1 января 2024 года он начал менять свой образ жизни. Вместо того, чтобы ходить в спортзал или прибегать к инъекциям для похудения, Джош полностью изменил свои пищевые привычки и создал дефицит калорий. Он отказался от еды на вынос, чипсов, шоколада и пирожных в пользу блюд, богатых белком, клетчатки, свежих фруктов и овощей.

В течение следующих 12 месяцев Джошу удалось уменьшить вес тела вдвое.

"Я не мог сесть в машину, если рядом была другая машина, из-за моего живота - это было неловко и унизительно. Повседневная жизнь была действительно неудобной", - рассказал мужчина.

Парикмахер уменьшил свой вес вдвое без спортзала и диет: вот как ему это удалосьДжош Хилтон до и после похудения (фото: mirror.co.uk)

Теперь Джош чувствует себя гораздо увереннее, его сон и состояние кожи улучшились.

По его словам, ранее он пробовал многочисленные диеты, но ни одна из которых не оказалась эффективной. Однако, после успешного подхода к дефициту калорий ему удалось похудеть.

"Первое, что люди спрашивают, это делал ли я укол для похудения. Я ничего не имею против этого, но иногда тяжелый труд не ценится - это был исключительно дефицит калорий", - сказал он.

Как изменилось питание

Парикмахер признался, что похудение - это процесс не быстрый и к нему нужно подходить правильно.

"Я знаю, что это звучит банально, но делайте это медленно. Если вы правильно сбалансируете дефицит калорий, то сможете есть, что хотите и все равно будете худеть", - объяснил англичанин.

План питания сейчас у него такой:

  • завтрак - нежирный йогурт с фруктами и медом или каша
  • обед - картофель запеченный в мундире, с фасолью и сыром или салат
  • ужин - паста, белковые блюда, овощи
  • перекусы - фрукты, низкокалорийные шоколадные конфеты

Парикмахер уменьшил свой вес вдвое без спортзала и диет: вот как ему это удалосьДжош Хилтон до и после похудения (фото: mirror.co.uk)

Вас может заинтересовать

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
похудение Вес Здоровье
Новости
Все решится 8 августа? Дедлайн от Трампа, переговорный стол в Турции и дерзость Путина - дайджест недели
Все решится 8 августа? Дедлайн от Трампа, переговорный стол в Турции и дерзость Путина - дайджест недели
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому